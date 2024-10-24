Артисты театра оперы и балета Коми выступят в Китае

В рамках культурных мероприятий, приуроченных к Году культуры России и Китая, солисты оперной труппы Академического театра оперы и балета Коми Валерия Зеленская и Борис Калашников отправятся с выступлением Чанша. Об этом пишет "Комиинформ".

Стоит подчеркнуть, что само событие состоится с 23 по 26 октября. Выступление артистов пройдет в сопровождении Сянцзянского симфонического оркестра.

"Я надеюсь, что китайская публика высоко оценит наш репертуар. Уверена, что это сотрудничество станет отправной точкой для будущих совместных культурных проектов и просветительских программ", — заявила Валерия Зеленская.

Важно также отметить, что китайские артисты запланировали визит в Сыктывкар в декабре 2024 года. Стоит упомянуть, что дирижер Сянцзянского симфонического оркестра Янь Цзянань примет участие в репетициях и постановке одной из опер Академического театра оперы и балета Коми.