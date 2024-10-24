В Коми трудинспекция направила более десяти материалов для возбуждения уголовных дел о невыплате зарплаты

В период с января по сентябрь 2024 года Гострудинспекция в Коми провела 10 проверок, касающихся вопросов оплаты труда. Из них девять были связаны с выявленной задолженностью по заработной плате. Об этом сообщает "Комиинформ".

Так, Гострудинспекция выдала девять предписаний на погашение задолженности: четыре из них исполнены полностью, а три находятся в процессе исполнения.