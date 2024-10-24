В Коми трудинспекция направила более десяти материалов для возбуждения уголовных дел о невыплате зарплаты
- 10:45 24 октября
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- Инесса Богатая
В период с января по сентябрь 2024 года Гострудинспекция в Коми провела 10 проверок, касающихся вопросов оплаты труда. Из них девять были связаны с выявленной задолженностью по заработной плате. Об этом сообщает "Комиинформ".
Так, Гострудинспекция выдала девять предписаний на погашение задолженности: четыре из них исполнены полностью, а три находятся в процессе исполнения.
Согласно отчету ведомства, общая сумма административных штрафов за нарушения, связанные с оплатой труда, составила 1244, 50 тысячи рублей. Из этой суммы 362, 40 тысячи рублей приходится на нарушения, связанные с задолженностью по заработной плате.
В следственные органы республики Коми поступило 11 материалов для возбуждения уголовных дел по статье 145.1 УК РФ, в то же время, было отказано в возбуждении по 4 материалам, включая 3, направленные в 2023 году.
По-прежнему острой проблемой остаётся возможность получения заработной платы лицам, заключившим или бывшим в трудовых отношениях с компаниями-банкротами. В третьем квартале 2024 года насчитывалось 26 таких организаций-банкротов с задолженностями по заработной плате, что составило 67% от общей суммы фактической задолженности у 39 работодателей.
В течение третьего квартала было вынесено одно решение о принудительном исполнении, касающееся одного сотрудника, на общую сумму 40, 93 тысячи рублей. Общий размер погашенной задолженности составила 61,323 миллиона рублей перед 1100 работниками (в сравнение с 2023 годом, когда погашено 37, 834 миллиона рублей перед 638 сотрудниками).