В Троицко-Печорском районе Коми произошел нефтеразлив

В Троицко-Печорском районе Республики Коми введен режим повышенной готовности из-за разлива нефти. Об этом сообщает ТАСС.

По информации министра природы региона Екатерины Киселевич, загрязнение охватило около 1 га, однако эти данные будут уточнены в ходе выполнения обследования.

"Причиной происшествия стала авария на трубопроводе компании ООО "Нижнеомринская нефть". На 16: 00 23 октября администрация района активировала режим повышенной готовности. 24 октября запланировано выездное мероприятие оперативной группы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В рамках обследования будет определен точный размер загрязненной территории, возможное распространение загрязнений и проведена оценка ущерба. Также оценят адекватность мер, принятых для локализации и устранения последствий разлива нефти. Мы будем стремиться к полной ликвидации последствий и компенсации ущерба, " - отметила Киселевич в Telegram.

По информации главы Минприроды Коми, утечка была обнаружена работниками Троицко-Печорского лесничества во время контроля территории: "обнаружено два участка нефтяного загрязнения в 125 квартале Нижнеомринского лесничества".

По информации "ТАСС", в прокуратуре республики сообщили, что инцидент произошел вследствие аварии на нефтепроводе, находящемся на территории Нижнеомринского месторождения нефти. Проводится проверка.