В Троицко-Печорском районе Коми произошел нефтеразлив
- 09:50 24 октября
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- Инесса Богатая
В Троицко-Печорском районе Республики Коми введен режим повышенной готовности из-за разлива нефти. Об этом сообщает ТАСС.
По информации министра природы региона Екатерины Киселевич, загрязнение охватило около 1 га, однако эти данные будут уточнены в ходе выполнения обследования.
"Причиной происшествия стала авария на трубопроводе компании ООО "Нижнеомринская нефть". На 16: 00 23 октября администрация района активировала режим повышенной готовности. 24 октября запланировано выездное мероприятие оперативной группы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В рамках обследования будет определен точный размер загрязненной территории, возможное распространение загрязнений и проведена оценка ущерба. Также оценят адекватность мер, принятых для локализации и устранения последствий разлива нефти. Мы будем стремиться к полной ликвидации последствий и компенсации ущерба, " - отметила Киселевич в Telegram.
По информации главы Минприроды Коми, утечка была обнаружена работниками Троицко-Печорского лесничества во время контроля территории: "обнаружено два участка нефтяного загрязнения в 125 квартале Нижнеомринского лесничества".
По информации "ТАСС", в прокуратуре республики сообщили, что инцидент произошел вследствие аварии на нефтепроводе, находящемся на территории Нижнеомринского месторождения нефти. Проводится проверка.
"В рамках проверочных действий будет выполнен отбор проб компонентов окружающей среды для лабораторного анализа и оценки ущерба экологии, а также уточнение площади нефтяного загрязнения. На место выехал прокурор Троицко-Печорского района Азамат Мештбаев. По итогам проверки будет дана правовая оценка работы (или бездействия) компании, занимающейся добычей нефти и эксплуатацией трубопровода, " - сообщили в прокуратуре.