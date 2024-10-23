Что класть первым в щи - картошку или капуста: запомните это простое и важное правило

Щи — это одно из самых популярных русских блюд, и их можно готовить из различных ингредиентов. Вот основные советы по приготовлению щей, которыми поделился шеф-повар Андрей Махов.

Выбор капусты

Квашеная капуста: идеальный вариант для зимних щей. Перед добавлением в суп её следует предварительно потушить, чтобы она стала мягче. В сыром виде квашеная капуста слишком жесткая, а в щах не должно быть овощей с текстурой «аль денте».

Свежая капуста: когда используете свежую капусту, время её добавления зависит от сорта. Капусту с тонкими листьями кладут в суп после картофеля (примерно через 15 минут), а с толстыми — одновременно с картошкой.

Подготовка бульона

Основой щей является насыщенный мясной бульон, который готовится не менее 2–2,5 часов. Подыщите говядину, свинину или баранину для получения глубоко ароматного бульона.

Картофель

Если добавляете картофель, его нужно класть в бульон первым, чтобы он достиг стадии полуготовности. После этого следует вводить тушеную капусту и поджаренные лук и морковь.

Приправа и заправка

Приправы: используйте душистый и черный перцы, лавровый лист и, возможно, гвоздику. Соль следует добавлять постепенно: сначала в бульон, затем при добавлении овощей и снова перед окончанием варки. Перед подачей щей добавьте сметану или сливки для более богатого вкуса.

Тушение капусты

Квашеную капусту тушите около часа, при желании добавляя копчености, например, свиные копченые ребра для аромата. Поджаренные лук и морковь можно добавить как при тушении капусты, так и во время варки щей.

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