В Коми иностранным гражданам планируют ограничить работу на транспорте

В Республике Коми предложено установить конкретные ограничения в ОКВЭДЮ для иностранцев, связанные с занятостью в сфере пассажирских перевозок. Об этом сообщает "Комиинформ".

По информации издания, проект указа главы Республики Коми опубликован на сайте общественного обсуждения нормативных актов. С 23 октября по 1 ноября 2024 года все заинтересованные могут выразить свои замечания к данной законодательной инициативе.