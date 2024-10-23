В Коми иностранным гражданам планируют ограничить работу на транспорте
- 01:00 24 октября
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- Инесса Богатая
В Республике Коми предложено установить конкретные ограничения в ОКВЭДЮ для иностранцев, связанные с занятостью в сфере пассажирских перевозок. Об этом сообщает "Комиинформ".
По информации издания, проект указа главы Республики Коми опубликован на сайте общественного обсуждения нормативных актов. С 23 октября по 1 ноября 2024 года все заинтересованные могут выразить свои замечания к данной законодательной инициативе.
Согласно пояснительной записке к проекту указа главы региона, высшее должностное лицо субъекта РФ имеет полномочия ежегодно, учитывая региональные особенности рынка труда и необходимость в первоочередном трудоустройстве граждан РФ, устанавливать запрет для хозяйствующих субъектов на привлечение иностранных работников, обладающих патентами, к осуществлению определенных видов экономической деятельности на территории субъекта.
На основании протокола Межведомственной комиссии Республики Коми по регулированию миграции от 15 октября 2024 года решено инициировать изменения в указ главы Республики Коми "О некоторых вопросах трудовой деятельности иностранных граждан в Республике Коми". Речь идет о запрете на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, в экономические виды деятельности, связанные с перевозкой пассажиров и багажа.
Ограничения на привлечение иностранцев коснутся ОКВЭД 49.31 (Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные пассажирские перевозки), за исключением кодов 49.31.1 (Железнодорожные перевозки в пригородных сообщениях), 49.31.11 (Железнодорожные перевозки в пригородных сообщениях в регулируемом секторе), 49.31.12 (Железнодорожные перевозки в пригородных сообщениях в нерегулируемом секторе), 49.31.22 (Регулярные внутригородские и пригородные перевозки троллейбусами), 49.31.23 (Регулярные перевозки трамваями), 49.31.24 (Перевозка пассажиров на метро), 49.31.25 (Перевозка фуникулерами и канатными дорогами).
Также, будут введены ограничения в части ОКВЭД 49.39 (Прочие виды сухопутного пассажирского транспорта, не включенные в другие категории), за исключением кода 49.39.13 (Регулярные специальные перевозки автобусами по расписанию).
Планируется, что ограничительные меры вступят в силу в 2025 году.