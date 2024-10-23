Администрация: сыктывкарские заречные поселки готовы к периоду ледостава

Фото мэрии Сыктывкара

В мэрии Сыктывкара обсудили аспекты подготовки к межсезонью. Об этом сообщает пресс-служба столицы Коми. Одной из ключевых тем заседания стала готовность поселков Седкыркещ и Трёхозёрка к предстоящему периоду ледостава. Как было доложено ответственными лицами, в этих населенных пунктах уже созданы необходимые запасы топлива и медицинских препаратов, а также осуществляется формирование запасов продовольствия и хозяйственных товаров.

С началом устойчивого похолодания будет прекращена работа пассажирских и грузопассажирских паромных переправ. Взаимодействие с оперативными службами города Сыктывкара — полицией, пожарными, скорой помощью, МКП «Жилкомсервис» и администрацией пгт. Седкыркещ — будет организовано через Единую диспетчерскую службу для переправы работников организаций в Седкыркещ и Трёхозёрку, задействованных в сферах ЖКХ, образования, здравоохранения и поддержания жизнедеятельности населения.

Решено, что жители Седкыркеща и Трёхозёрки, которые нуждаются в транспортировке, должны обращаться в администрацию Седкыркеща для рассмотрения вопроса в индивидуальном порядке.

Был тщательно рассмотрен вопрос обучения детей. Ученики школы №20 продолжат учёбу, тогда как учащиеся краснозатонской школы №9 и других городских школ частично останутся у родственников в городе, а частично перейдут на временное электронное обучение дома.