Не берите эту замазку даже по скидке: как отличить настоящее сливочное масло от подделки
- 23:37 23 октября
- 12+
- Служба новостей
Сливочное масло — это один из любимых и полезных молочных продуктов, но найти настоящее масло в магазине порой не так просто. Давайте разберемся, как должно выглядеть масло по стандартам ГОСТ и как отличить его от подделки в домашних условиях.
Согласно ГОСТу, настоящее сливочное масло изготавливается исключительно из коровьего молока и сливок с помощью сепарирования или сбивания. В его составе должны отсутствовать растительные жиры, маргарин, консерванты и искусственные добавки. Разрешены лишь натуральные компоненты: молоко, сливки, закваска из молочнокислых бактерий, соль (для соленого масла) и иногда натуральный краситель каротин.
По содержанию жира сливочное масло бывает нескольких видов: традиционное (82,5% жирности), любительское (80%), крестьянское (72,5%), бутербродное (61,5%) и чайное (50%). Чем выше жирность, тем более качественным считается масло.
Натуральное сливочное масло отличается плотной, однородной, пластичной консистенцией. На срезе оно может быть матовым или слегка блестящим, но без капелек влаги. Цвет варьируется от светло-желтого до насыщенного желтого в зависимости от времени года, породы коров и их рациона. Вкус и аромат масла — чистые и сливочные, иногда с легкой кислинкой. Посторонние запахи и привкусы сигнализируют о дефекте продукта.
Главное отличие масла от маргарина или спредов — отсутствие растительных жиров в составе. Если на упаковке указаны пальмовое, кокосовое или рапсовое масла, маргарин или эмульгаторы, это точно не натуральное масло. Кроме того, маргарин и спреды быстрее тают при комнатной температуре и оставляют во рту ощущение липкости.
Чтобы отличить настоящее масло от подделки в домашних условиях, обратите внимание на следующее:
- Цвет: натуральное масло равномерно желтое или кремовое.
- Консистенция: после пребывания в морозилке масло становится твердым и колющимся.
- Плавление: на сковороде масло растапливается равномерно, выделяя желтый жир и белую пену.
- Растворимость: в горячей воде масло собирается на поверхности и растворяется.
- Скручивание: из натурального масла можно скатать шарик, который выдавится между пальцами.
- Горение: настоящее масло горит ярким пламенем.
При покупке сливочного масла следуйте простым рекомендациям:
- Покупайте в проверенных магазинах.
- Читайте состав: в нем должны быть только сливки, закваска, соль и, возможно, каротин.
- Обратите внимание на срок годности: масло должно быть не старше месяца.
- Упаковка должна быть целой и чистой.
- Осторожно относитесь к слишком низким ценам: качественное масло не может быть дешевым.
Соблюдая эти рекомендации, вы уменьшите риск приобретения некачественного продукта, советует портал URA.ru.