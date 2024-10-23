Не берите эту замазку даже по скидке: как отличить настоящее сливочное масло от подделки

Сливочное масло — это один из любимых и полезных молочных продуктов, но найти настоящее масло в магазине порой не так просто. Давайте разберемся, как должно выглядеть масло по стандартам ГОСТ и как отличить его от подделки в домашних условиях.

Согласно ГОСТу, настоящее сливочное масло изготавливается исключительно из коровьего молока и сливок с помощью сепарирования или сбивания. В его составе должны отсутствовать растительные жиры, маргарин, консерванты и искусственные добавки. Разрешены лишь натуральные компоненты: молоко, сливки, закваска из молочнокислых бактерий, соль (для соленого масла) и иногда натуральный краситель каротин.