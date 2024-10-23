В Коми почти 400 человек заболели микоплазменной пневмонией

В за текущую неделю Коми выявлено 366 случаев внебольничной пневмонии, из которых 199 приходятся на детей до 17 лет. Это превышает показатели того же периода в прошлом году, как сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Роспотребнадзор.

По информации издания, лабораторные исследования показывают, что в большинстве случаев причиной пневмонии является микоплазма, известная как Mycoplasma pneumoniae.