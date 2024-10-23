В Коми почти 400 человек заболели микоплазменной пневмонией
- 13:45 23 октября
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- Инесса Богатая
В за текущую неделю Коми выявлено 366 случаев внебольничной пневмонии, из которых 199 приходятся на детей до 17 лет. Это превышает показатели того же периода в прошлом году, как сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Роспотребнадзор.
По информации издания, лабораторные исследования показывают, что в большинстве случаев причиной пневмонии является микоплазма, известная как Mycoplasma pneumoniae.
Микоплазменная пневмония представляет собой бактериальную атипичную легочную инфекцию. Болезнь сопровождается симптомами, такими как заложенность носа, першение в горле, хронический малопродуктивный кашель, усталость, головная боль, мышечные боли и дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. В отличие от других форм бактериальной пневмонии, микоплазмоз часто имеет невыраженные или отсутствующие симптомы, из-за чего диагностика может задерживаться.
Поэтому крайне важно на начальной стадии определить причину заболевания для корректного назначения лечения. Многие вирусные и бактериальные заболевания могут начинаться схоже, но в зависимости от возбудителя требуется различная терапия. Специалисты напоминают, что антибиотики неэффективны против вирусных инфекций, для которых требуются противовирусные средства. В случае бактериальной инфекции необходим другой подход, иногда срочный. Следовательно, самолечение недопустимо, и обратиться к врачам нужно как можно быстрее.
Роспотребнадзор Коми настоятельно советует всем соблюдать профилактические меры, заботиться о себе и близких. Согласно эпидемиологическому анализу, эпидемический порог в республике превышен на 22,6%, главным образом, за счет заболеваемости среди взрослых и школьников в возрасте от 7 до 14 лет.