Житель Коми отправил порнографическое изображение несовершеннолетней из-за ссоры

Житель Прилузья был наказан за отправку несовершеннолетней порнографического изображения, которое он нашел в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

По информации ведомства, местный житель знал, что его собеседница была несовершеннолетней. На судебном заседании мужчина признал свою вину и отказался давать показания, однако он это уже делал на стадии предварительного следствия.