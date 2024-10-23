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Житель Коми отправил порнографическое изображение несовершеннолетней из-за ссоры

Житель Коми отправил порнографическое изображение несовершеннолетней из-за ссорыФото "Про Город"

Житель Прилузья был наказан за отправку несовершеннолетней порнографического изображения, которое он нашел в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

По информации ведомства, местный житель знал, что его собеседница была несовершеннолетней. На судебном заседании мужчина признал свою вину и отказался давать показания, однако он это уже делал на стадии предварительного следствия.

Выяснилось, что обвиняемый общался с несовершеннолетней через социальную сеть. В момент конфликта, чтобы разозлить подростка, он отправил ей порнографическое изображение, доступное в интернете.

Осознавая, что отправляет "непристойность" несовершеннолетней и желая этого, суд признал его вину. Смягчающими обстоятельствами стали его явка с повинной, помощь в расследовании, добровольное возмещение морального вреда, признание вины и искреннее раскаяние.

Также суд учел, что мужчина сам возместил моральный ущерб потерпевшей стороне, что подтвердило его искреннее раскаяние.

Ему назначили более мягкое наказание, чем предусмотрено частью 3 статьи 242 УК РФ, а именно исправительные работы на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

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