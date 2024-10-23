В Коми гражданин Таджикистана украл стройтехнику
- 17:30 23 октября
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- Инесса Богатая
Гражданин Таджикистана не смог оспорить судебное решение по делу о краже строительной техники в Сыктывдинском районе. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми.
По информации пресс-службы ведомства, в Верховный суд оставил без изменения приговор районного суда Сыктывдина. Таким образом, мигранта признали виновным по пункту "б2 части 4 статьи 158 УК РФ за кражу с причинением особо значительного ущерба.
Установлено, что мужчина проживает в России с 2000 года, а в 2019 году переехал в Сыктывкар, где работал в строительной фирме, проводившей капитальный ремонт моста близ села Малая Слуда. Несмотря на отсутствие официального трудоустройства, он имел доступ к технике компании. Пользуясь этой возможностью, он украл полуприцеп, чтобы покрыть свои личные траты, причинив ущерб организации более чем на 1,5 млн рублей.
Суд первой инстанции приговорил его к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчина подал апелляцию, утверждая, что его вина не была доказана. Однако Верховный суд Коми поддержал точку зрения прокурора региона и оставил приговор в силе, отказав в удовлетворении апелляции.
Таким образом, приговор вступил в силу