В Коми гражданин Таджикистана украл стройтехнику

Гражданин Таджикистана не смог оспорить судебное решение по делу о краже строительной техники в Сыктывдинском районе. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми.

По информации пресс-службы ведомства, в Верховный суд оставил без изменения приговор районного суда Сыктывдина. Таким образом, мигранта признали виновным по пункту "б2 части 4 статьи 158 УК РФ за кражу с причинением особо значительного ущерба.