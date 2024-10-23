"Вот теперь все": дачников предупредили о дополнительных тратах из-за нового закона
- 15:17 23 октября
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- Служба новостей
После регистрации хозпостроек на приусадебных участках по «дачной амнистии» собственникам придется платить налог на них
Имущественным сбором не будут облагаться строения, представленные как единственные объекты. Пишет агентство «Прайм» со ссылкой на опрос специалистов сервисом «РИА Недвижимость».
Закон, распространяющий упрощенный порядок регистрации на сараи, бани и т. п., Госдума приняла сразу в двух чтениях 17 октября. Под его действие попадают капитальные сооружения, то есть возведенные на фундаменте.
Некапитальные объекты оформлять через Росреестр не требуется. К таковым относятся конструкции, которые легко перемещать в пределах участка (стандартные теплицы, навесы, беседки и т. д.).
«После регистрации объекта его собственник будет обязан ежегодно платить имущественный налог. Ставка налога варьируется от 0,1% до 0,3% от стоимости постройки в год. Чем выше кадастровая стоимость строения, тем больше налоговых обязательств ляжет на собственника», – пояснила начальник отдела загородного направления АН «Инком-Недвижимость» Татьяна Максимова.
На единственные в своей категории постройки сбор начисляться не будет, если площадь не превышает 50 кв. м.
Однако вместе с обязательствами придут и преимущества. Без права собственности не получится застраховать, унаследовать или передать родственникам, получить компенсацию при стихийных бедствиях или изъятии участка для государственных нужд, указала юрист Ассия Дмитриева.
Без регистрации в реестре любое подключение к сетям и коммуникациям признается нелегальным.
Проблемы будут и у покупателя, если он не проверит документы. Сделка купли-продажи в таком случае подлежит аннулированию, потраченные деньги удастся вернуть только через суд.
Вместе с тем новый закон не утверждает напрямую, что регистрация нежилых строений должна быть обязательной – все негативные последствия логически вытекают из имеющихся правовых норм, пишет pnz.ru.