"Вот теперь все": дачников предупредили о дополнительных тратах из-за нового закона

После регистрации хозпостроек на приусадебных участках по «дачной амнистии» собственникам придется платить налог на них

Имущественным сбором не будут облагаться строения, представленные как единственные объекты. Пишет агентство «Прайм» со ссылкой на опрос специалистов сервисом «РИА Недвижимость».

Закон, распространяющий упрощенный порядок регистрации на сараи, бани и т. п., Госдума приняла сразу в двух чтениях 17 октября. Под его действие попадают капитальные сооружения, то есть возведенные на фундаменте.

Некапитальные объекты оформлять через Росреестр не требуется. К таковым относятся конструкции, которые легко перемещать в пределах участка (стандартные теплицы, навесы, беседки и т. д.).