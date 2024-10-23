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Жители Коми стали реже соглашаться на зарплату меньше желаемой

Жители Коми стали реже соглашаться на зарплату меньше желаемой Фото "Про Город"

Жители Коми стали менее склонны уступать в своих ожиданиях по заработной плате. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на исследование hh.ru.

В ходе опроса, организованного hh.ru осенью 2024 года, выяснилось, что только 33% респондентов согласны снизить свои требования по зарплате ради нового места работы или сохранения текущей должности. За год количество таких людей уменьшилось на 15%: в 2023 году 48% жителей Коми готовы были идти на компромисс ради стабильного трудоустройства.

"Таким образом, чтобы не потерять в доходах, местные жители либо увольняются из организаций, которые не соответствуют их зарплатным ожиданиям, либо ищут более подходящие варианты, не соглашаясь на менее значимые предложения", – констатирует директор hh.ru Северо-Западного федерального округа Юлия Сахарова.

При этом значительно увеличилось число тех, кто не готов на уступки и предпочтет отказаться от вакансии или текущей работы, если предлагаемая зарплата меньше их ожиданий. Если в 2023 году таких было 35%, то сейчас их доля достигла 48% (рост на 13 процентных пунктов).

Менее гибкими в вопросах зарплаты оказались сотрудники розничной торговли (67% отказались бы от снижения их требований), работники транспортной сферы (62%), автобизнеса (60%), медицины (60%) и закупок (60%). В то же время более склонными к компромиссу оказались ИТ-специалисты (42% готовы на уступки по зарплате).

"Таким образом, число граждан, готовых стоять на своём, значительно увеличивается, что подтверждается и другим важным трендом – общим настроением на рынке труда. Мы видим, что за год настроения стали более оптимистичными: 60% опрошенных уверены, что быстро найдут работу в случае внезапного увольнения. Возможно, это будет временная либо проектная работа или не по основной специальности, но сам процесс поиска будет достаточно легким", – добавляет Юлия Сахарова.

Такая уверенность может объясняться изменениями на рынке труда: в последнее время работники оказываются в более выгодной позиции. Для многих профессий вакансий больше, чем кандидатов, а предлагаемые зарплаты в рабочем секторе уже давно обгоняют доходы в ряде офисных и ИТ-сфер. Таким образом, поиск работы в 2024 году радикально отличается от ситуации в 2019.

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