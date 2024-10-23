Стакан на ведро — и ламинат с линолеумом сияют до неприличия: теперь другие средства не использую — и убираться реже
- 13:30 23 октября
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- Служба новостей
Со временем темные покрытия из ламината и линолеума могут потерять свою насыщенность и привлекательность. Многие хозяйки, иногда не задумываясь, используют агрессивные чистящие средства, такие как отбеливатели и хлорка, которые могут повредить поверхность. Однако, как сообщает сайт progoroduhta.ru, вернуть ламинату и линолеуму их изначальный цвет и чистоту можно с использованием обычного черного чая. Танин, содержащийся в чае, обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
Чтобы приготовить чистящий раствор, положите чайный пакетик в кружку и залейте кипятком. Дайте настояться до полного остывания, затем разведите чай с водой в соотношении 1:3. По желанию, можно сделать раствор более крепким, как советует эксперт Ирина Полянская.
Протрите полы этим раствором и дайте поверхности высохнуть. Уже после первого применения можно заметить, что ламинат и линолеум стали более темными, чистыми и блестящими. Этот эффект сохранится до следующей уборки. Использование чая для мытья полов не только экономично, но и безопасно для здоровья.
Важно помнить: этот метод подходит исключительно для темных видов ламината и линолеума; его не следует применять на светлых покрытиях, пишет ngzt.ru.