Из окон не дует даже в метель: простой предмет на подоконнике блокирует сквозняки и источает ароматы леса

С приближением зимы и холодов окна становятся источником сквозняков, но есть простой способ защититься от них. Для этого можно своими руками сделать простое, но эффективное средство.

Вам понадобится кусок теплой фланелевой ткани. Из него следует сшить небольшую длинную подушечку, которая может быть прямоугольной или напоминать форму «колбаски». Один из концов подушки оборудуется молнией, чтобы можно было легко заменить наполнитель.