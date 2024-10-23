Из окон не дует даже в метель: простой предмет на подоконнике блокирует сквозняки и источает ароматы леса
- 11:05 23 октября
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- Служба новостей
С приближением зимы и холодов окна становятся источником сквозняков, но есть простой способ защититься от них. Для этого можно своими руками сделать простое, но эффективное средство.
Вам понадобится кусок теплой фланелевой ткани. Из него следует сшить небольшую длинную подушечку, которая может быть прямоугольной или напоминать форму «колбаски». Один из концов подушки оборудуется молнией, чтобы можно было легко заменить наполнитель.
Главный секрет кроется именно в наполнителе: подушку нужно плотно набить сосновой хвоей, которую можно собрать в лесу или парке. Готовая подушка располагается на подоконнике и эффективно блокирует холодный воздух, не давая ему проникнуть через щели.
Хвойный наполнитель не только защищает от холода, но и наполняет помещение приятным лесным ароматом. Этот запах не только создает уют, но и обладает дезинфицирующими свойствами, что особенно важно в холодное время года. Замок-молния позволяет без труда заменять хвою на свежую, когда она высохнет.
Эта подушка выполнена из полностью натуральных материалов, а ее создание может стать увлекательным и творческим процессом, приносящим удовольствие и положительные эмоции, сообщает портал hibiny.ru.