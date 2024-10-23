Сыктывкарка перевела мошенникам около 460 тысяч рублей, чтобы "продлить" действие сим-карты

В полицию Сыктывкара обратилась сотрудница медучреждения с заявлением о мошенничестве. Аферисты обманули ее и выманили почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Коми.

По информации пресс-службы ведомства, девушка 1998 года рождения рассказала правоохранителям, что ей позвонил неизвестный и представится оператором мобильной связи. Он заявил, что якобы срок действия ее сим-карты истек, и чтобы продлить нужно назвать цифры из сообщения. Сыктывкарка сделала все, как ей велели.