Сыктывкарка перевела мошенникам около 460 тысяч рублей, чтобы "продлить" действие сим-карты
- 12:45 23 октября
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- Инесса Богатая
В полицию Сыктывкара обратилась сотрудница медучреждения с заявлением о мошенничестве. Аферисты обманули ее и выманили почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Коми.
По информации пресс-службы ведомства, девушка 1998 года рождения рассказала правоохранителям, что ей позвонил неизвестный и представится оператором мобильной связи. Он заявил, что якобы срок действия ее сим-карты истек, и чтобы продлить нужно назвать цифры из сообщения. Сыктывкарка сделала все, как ей велели.
Затем, через несколько минут ей позвонил предполагаемый сотрудник службы безопасности Центрального банка, утверждая, что замечены попытки снятия денег с ее счетов. Он настоятельно рекомендовал испуганной женщине перечислить всю имеющуюся кредитную сумму на специальный "страховой" счет, чтобы уберечь ее средства до устранения опасности. Аферист уверял, что деньги будут возвращены спустя несколько дней. Поверив злоумышленнику, жительница Сыктывкара отправила около 460 тысяч рублей на чужие счета, и деньги так и не были возвращены.
По этому факту возбуждено уголовное дело.
МВД Республики Коми настоятельно рекомендует не доверять малознакомым людям и не выполнять их указаний. Помните, что вашим деньгам ничто не угрожает, пока они находятся на ваших счетах! Звонки от "сотрудников" мобильных операторов и банков чаще всего поступают от мошенников, цель которых — обмануть своих жертв.