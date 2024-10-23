В Коми молодые деятели культуры и искусства могут получить денежные поощрения
- 11:45 23 октября
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- Инесса Богатая
Министерство культуры и архивного дела Республики Коми объявило о проведении конкурса на денежные поощрения для молодых представителей культуры и искусства. Об этом сообщает "Комиинформ".
Документы на участие принимаются до 1 ноября 2024 года.
Цель конкурса — поддержка молодых талантов в области культуры и искусства Республики Коми, содействие активной творческой деятельности, а также повышение статуса творческих профессий.
На территории региона одобрены 30 денежных выплат в шести секторах — литературное творчество, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, театральное искусство, музыкальное искусство и социально-культурная деятельность.
Соискатели должны участвовать в творческих процессах организаций культуры и искусства Республики Коми, не обучаться на очной форме в образовательных учреждениях и быть не старше 35 лет на момент подачи документов. Также один кандидат не может получить более одной награды в разных областях.
Документы необходимо представить лично или отправить по почте в Министерство культуры и архивного дела Республики Коми на адрес: 167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73.
Приём заявок и конкурсных материалов осуществляется до 1 ноября 2024 года.
Поддержка творческих деятелей соответствует задачам национального проекта "Культура".