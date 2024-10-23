Каждый пятый житель Сыктывкара хочет потратить тринадцатую зарплату на отдых

Каждый второй работающий рассчитывает на получение тринадцатой зарплаты по итогам года. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на SuperJob.

Так, по данным исследования, в этом году 51% сыктывкарцев ожидают премию по итогам работы за год. Добавим, что больше всего надеются на получение "тринадцатой" зарплаты молодые люди до 34 лет (63%). Вероятность получения премии увеличивается с ростом заработной платы: среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, на премию рассчитывают 46%, в то время как среди получающих более 100 тысяч рублей эта цифра достигает 58%.