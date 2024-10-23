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Каждый пятый житель Сыктывкара хочет потратить тринадцатую зарплату на отдых

Каждый пятый житель Сыктывкара хочет потратить тринадцатую зарплату на отдых Фото "Про Город"

Каждый второй работающий рассчитывает на получение тринадцатой зарплаты по итогам года. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на SuperJob.

Так, по данным исследования, в этом году 51% сыктывкарцев ожидают премию по итогам работы за год. Добавим, что больше всего надеются на получение "тринадцатой" зарплаты молодые люди до 34 лет (63%). Вероятность получения премии увеличивается с ростом заработной платы: среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, на премию рассчитывают 46%, в то время как среди получающих более 100 тысяч рублей эта цифра достигает 58%.

Также отметим, что большинство сыктывкарцев планируют использовать годовую премию для отпусков и путешествий (17%). Закрыть имеющиеся долги или оплатить кредитные обязательства намерены 16% участников опроса. Кроме того, 10% собираются инвестировать или пополнить свои банковские вклады. Премия пойдет на нужды семьи у 7%, на подарки у 6%, а 5% хотят потратить её на себя и текущие повседневные нужды. 4% планируют сделать покупку мебели или ремонт в квартире. 3% оплатят обучение, своё или детей. По 2% собираются приобрести гаджеты и оплатить медицинские услуги, такие как стоматология или обследования. По 1% жителей намерены приобрести бытовую технику или отремонтировать автомобиль.

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