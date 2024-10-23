Каждый пятый житель Сыктывкара хочет потратить тринадцатую зарплату на отдых
- 10:45 23 октября
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- Инесса Богатая
Каждый второй работающий рассчитывает на получение тринадцатой зарплаты по итогам года. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на SuperJob.
Так, по данным исследования, в этом году 51% сыктывкарцев ожидают премию по итогам работы за год. Добавим, что больше всего надеются на получение "тринадцатой" зарплаты молодые люди до 34 лет (63%). Вероятность получения премии увеличивается с ростом заработной платы: среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, на премию рассчитывают 46%, в то время как среди получающих более 100 тысяч рублей эта цифра достигает 58%.
Также отметим, что большинство сыктывкарцев планируют использовать годовую премию для отпусков и путешествий (17%). Закрыть имеющиеся долги или оплатить кредитные обязательства намерены 16% участников опроса. Кроме того, 10% собираются инвестировать или пополнить свои банковские вклады. Премия пойдет на нужды семьи у 7%, на подарки у 6%, а 5% хотят потратить её на себя и текущие повседневные нужды. 4% планируют сделать покупку мебели или ремонт в квартире. 3% оплатят обучение, своё или детей. По 2% собираются приобрести гаджеты и оплатить медицинские услуги, такие как стоматология или обследования. По 1% жителей намерены приобрести бытовую технику или отремонтировать автомобиль.