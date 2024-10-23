В Сыктывкаре пострадала пассажирка автобуса из-за резкого торможения
- 09:50 23 октября
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- Инесса Богатая
В столице Коми пассажирка автобуса получила травмы. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГАИ региона.
По информации из Управления Госавтоинспекции региона, инцидент произошел 22 октября в 17:00. Так, 59-летний водитель, управляя автобусом НефАЗ, следовал маршрутом №12, направляясь от улицы 1-я Промышленная к улице Тентюковская. На участке дороги Сыктывкар - Ухта, на девятом километре, он совершил резкое торможение, вследствие которого упала одна из пассажирок.
65-летняя женщина получила травмы в области живота и поясницы. Пассажирку госпитализировали медики "скорой" помощи.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожной безопасности. Необходимо учитывать состояние дороги и выполнять маневры, только убедившись в безопасности для всех участников движения. Пассажирам общественного транспорта следует держаться за поручни и уступать места пожилым, пассажирам с детьми и женщинам.