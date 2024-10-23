В Сыктывкаре пострадала пассажирка автобуса из-за резкого торможения

В столице Коми пассажирка автобуса получила травмы. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГАИ региона.

По информации из Управления Госавтоинспекции региона, инцидент произошел 22 октября в 17:00. Так, 59-летний водитель, управляя автобусом НефАЗ, следовал маршрутом №12, направляясь от улицы 1-я Промышленная к улице Тентюковская. На участке дороги Сыктывкар - Ухта, на девятом километре, он совершил резкое торможение, вследствие которого упала одна из пассажирок.