"Сыктывкарский дрифт": водитель BMW выполнял опасные маневры вокруг "кольца"

Полиция обнаружила в сети видеозапись, на которой неизвестный водитель ночью устроил "дрифт" на перекрестке Коммунистической улицы и Октябрьского проспекта в Сыктывкаре. Мужчина нарушил правила дорожного движения, сообщает МВД по Республике Коми.

По информации пресс-службы регионального ведомства, дорожные инспекторы быстро идентифицировали личность нарушителя. Как выяснилось, им оказался молодой человек, 1998 года рождения, управляющий автомобилем марки BMW.