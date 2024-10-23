"Сыктывкарский дрифт": водитель BMW выполнял опасные маневры вокруг "кольца"
- 06:30 23 октября
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- Инесса Богатая
Полиция обнаружила в сети видеозапись, на которой неизвестный водитель ночью устроил "дрифт" на перекрестке Коммунистической улицы и Октябрьского проспекта в Сыктывкаре. Мужчина нарушил правила дорожного движения, сообщает МВД по Республике Коми.
По информации пресс-службы регионального ведомства, дорожные инспекторы быстро идентифицировали личность нарушителя. Как выяснилось, им оказался молодой человек, 1998 года рождения, управляющий автомобилем марки BMW.
Также согласно пресс-релизу ведомства, на недобросовестного водителя составили протокол по части 1 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или дорожной разметкой). Отметим, что ему грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
Добавим, что Госавтоинспекция Коми призывает граждан: если вы стали свидетелем серьезного нарушения правил дорожного движения водителем, необходимо запомнить марку, модель и номер автомобиля, а также оперативно сообщить об этом в полицию по телефону 02 (102) или в ГИБДД по телефону 28-18-00.