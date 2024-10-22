В 14 населенных пунктах Коми станет невозможно ни жениться, ни развестись

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В республике Коми выдвинули предложение о прекращении действия государственных полномочий по ведению записей актов гражданского состояния для органов местного самоуправления тех поселений, которые в последние три года не зарегистрировали ни одного акта. Об этом сообщает "Комиинформ".

Законопроект, касающийся данного вопроса, будет обсуждаться депутатами Государственного Совета Коми на ближайшем заседании сессии. Региональный закон предусматривает возможность прекращения полномочий ЗАГС в случае их невыполнения со стороны местных органов власти.

В данном перечне значатся 14 населенных пунктов, относящихся к 6 муниципальным образованиям, где не была зафиксирована ни одна регистрация актов гражданского состояния:

1) в пределах муниципального района "Койгородский": поселок "Подзь";

2) в пределах муниципального района "Прилузский": населенные пункты "Гурьевка", "Лойма", "Ношуль", "Спаспоруб";

3) в пределах муниципального района "Сыктывдинский": селения "Зеленец", "Пажга", "Палевицы", "Шошка";

4) в пределах муниципального района "Удорский": деревня "Большая Пысса";

5) в пределах муниципального района "Усть-Вымский": местечко "Мадмас";

6) в пределах муниципального района "Усть-Цилемский": поселения "Ёрмица", "Среднее Бугаево", "Хабариха".

Анализ работы ОМС в этих населенных пунктах выявил их хорошую транспортную доступность к ближайшему территориальному отделу ЗАГСа, что позволяет местным жителям проще обратиться в районный центр для государственной регистрации актов гражданского состояния.