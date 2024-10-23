Промахи садоводов: что происходит, если не собирать семена бархатцев вовремя

Многие садоводы ошибочно считают, что семена бархатцев могут самостоятельно прорасти в следующем сезоне. Однако, чтобы сохранить декоративные качества и обеспечить высокую всхожесть, важно правильно собирать семена.

Когда собирать семена Лучшее время для сбора семян бархатцев — с середины сентября, когда растения начинают увядать. Основной индикатор готовности семян — это засохшие кусты и стебли. Выбирайте сухой и безветренный день для сбора, чтобы семена не подвергались влиянию влаги.