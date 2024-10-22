Мэру Инты изменили приговор
- 22:45 22 октября
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- Инесса Богатая
Суд второй инстанции рассмотрел апелляционную жалобу и представление по делу Владимира Киселева, руководителя администрации Инты. Заседание началось с его заключительного слова. Об этом сообщает "БНК".
По информации издания, Владимир Киселев попросил отклонить апелляционное представление, поданное прокурором. Он подчеркнул, что у обвинения не было учтено, что у него есть двое несовершеннолетних детей и ипотека с ежемесячным платежом свыше 30 тысяч рублей.
Он также отметил, что в муниципалитете есть много учреждений со своими руководителями и уставами, и проконтролировать их все невозможно. По его словам, Екатерина Гутовская, второй фигурант уголовного дела, дает против него ложные показания. Владимир Киселев утверждал, что асфальт на улице Мира уложен качественно и не было никаких причин для искусственного завышения показателей или подписания актов без экспертизы.
После выступления подсудимого суд удалился на перерыв, а затем объявил решение. Приговор был изменен: размер штрафа увеличился и теперь превышает 6, 4 миллиона рублей. Запрет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на два года остался в силе.