Мэру Инты изменили приговор

Суд второй инстанции рассмотрел апелляционную жалобу и представление по делу Владимира Киселева, руководителя администрации Инты. Заседание началось с его заключительного слова. Об этом сообщает "БНК".

По информации издания, Владимир Киселев попросил отклонить апелляционное представление, поданное прокурором. Он подчеркнул, что у обвинения не было учтено, что у него есть двое несовершеннолетних детей и ипотека с ежемесячным платежом свыше 30 тысяч рублей.