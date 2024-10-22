В Коми в 2025 году планируют отремонтировать 200 километров автодорог

Коми дорожная компания успешно завершила ремонт 11 километров трассы Керки – Дутово. Об этом Глава республики написал на своих страницах в социальных сетях.

Работы проводились на участке с 35-го по 46-й километр в рамках начального этапа восстановления дорожного покрытия.

Также добавим, что ремонт был выполнен согласно всем строительным нормам и правилам, а также современным нормативно-техническим требованиям.

Владимир Уйба указал, что по его инициативе правительство Республики Коми согласовало с ПАО «Газпром» договор о ремонте определённых участков дороги Керки – Дутово. В течение трёх лет компания приведёт в порядок 83,5 км дорожного покрытия. Стоимость проекта составит примерно 1, 4 млрд рублей.