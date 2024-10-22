В Коми в 2025 году планируют отремонтировать 200 километров автодорог
- 21:45 22 октября
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- Инесса Богатая
Коми дорожная компания успешно завершила ремонт 11 километров трассы Керки – Дутово. Об этом Глава республики написал на своих страницах в социальных сетях.
Работы проводились на участке с 35-го по 46-й километр в рамках начального этапа восстановления дорожного покрытия.
Также добавим, что ремонт был выполнен согласно всем строительным нормам и правилам, а также современным нормативно-техническим требованиям.
Владимир Уйба указал, что по его инициативе правительство Республики Коми согласовало с ПАО «Газпром» договор о ремонте определённых участков дороги Керки – Дутово. В течение трёх лет компания приведёт в порядок 83,5 км дорожного покрытия. Стоимость проекта составит примерно 1, 4 млрд рублей.
"Хочу выразить благодарность нашему давнему партнёру, ПАО "Газпром", за значительный вклад в развитие Республики Коми. В этом году мы также завершили работу над несколькими другими проектами. Среди них значительные участки дорог Сыктывкар – Ухта и Сторожевск – Нившера. В Сыктывкаре обновлена улично-дорожная сеть на 10,5 километров. Также завершён ремонт трасс Краснозатонский – Нювчим – Яснэг и Куниб – Вотча", - добавил руководитель региона.
Правительство республики намерено и впредь использовать все доступные возможности и ресурсы (как федеральные, так и региональные с частными) для улучшения транспортной инфраструктуры региона. В 2025 году запланировано выделить 11,6 миллиарда рублей на дорожные работы, что позволит отремонтировать около 200 километров автодорог.