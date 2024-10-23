Указ подписан: пенсионерам и инвалидам дадут новую льготу с 23 октября

Пенсионерам и людям с инвалидностью сообщили о введении новой льготы, которая упростит их жизнь. По информации пенсионного эксперта Сергея Власова, озвученной в PRIMPRESS, вскоре для этих категорий станет доступным новый облегченный порядок оформления компенсации на оплату услуг ЖКХ.

Изменения затронут тех, кто получает пенсии по старости или социальные выплаты в связи с инвалидностью. Теперь они смогут претендовать на компенсацию затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов. Ранее эту статью расходов в квитанциях должны были покрывать все жильцы, но благодаря льготам, пенсионеры и инвалиды смогут воспользоваться этой компенсацией. Недавно был введен новый порядок, который упраздняет сбор справок для получения этой льготы.