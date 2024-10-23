Указ подписан: пенсионерам и инвалидам дадут новую льготу с 23 октября
- 03:07 23 октября
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- Служба новостей
Пенсионерам и людям с инвалидностью сообщили о введении новой льготы, которая упростит их жизнь. По информации пенсионного эксперта Сергея Власова, озвученной в PRIMPRESS, вскоре для этих категорий станет доступным новый облегченный порядок оформления компенсации на оплату услуг ЖКХ.
Изменения затронут тех, кто получает пенсии по старости или социальные выплаты в связи с инвалидностью. Теперь они смогут претендовать на компенсацию затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов. Ранее эту статью расходов в квитанциях должны были покрывать все жильцы, но благодаря льготам, пенсионеры и инвалиды смогут воспользоваться этой компенсацией. Недавно был введен новый порядок, который упраздняет сбор справок для получения этой льготы.
"Если ранее пенсионерам нужно было собирать различные документы и справки для оформления льготы, то теперь достаточно одного заявления в местный отдел соцзащиты или социальный центр. Все остальное сотрудники сделают самостоятельно", — пояснил Власов.
Дополнительно эксперт сообщил, что для граждан старше 70 лет предусмотрена скидка в размере 50%, тогда как граждане, достигшие 80-летнего возраста, полностью освобождаются от оплаты этой коммунальной услуги.