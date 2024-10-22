В Коми браконьер возместит ущерб за 80 килограммов хариуса

Печорская природоохранная межрайонная прокуратура провела анализ материалов уголовного дела против местного жителя. Его осудили за незаконную добычу водных ресурсов, причинившую значительный урон. Об этом сообщает "Комиинформ".

Согласно материалам дела, в апреле 2023 года житель Печоры на реке Большая Козлаю вблизи села Сыня в Печорском районе Республики Коми менее чем за два дня выловил более 80 килограммов хариуса, нарушив тем самым Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Ущерб, нанесенный биоресурсам водоема, был оценен в 141 тысячу рублей.