В Коми браконьер возместит ущерб за 80 килограммов хариуса
- 19:00 22 октября
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- Инесса Богатая
Печорская природоохранная межрайонная прокуратура провела анализ материалов уголовного дела против местного жителя. Его осудили за незаконную добычу водных ресурсов, причинившую значительный урон. Об этом сообщает "Комиинформ".
Согласно материалам дела, в апреле 2023 года житель Печоры на реке Большая Козлаю вблизи села Сыня в Печорском районе Республики Коми менее чем за два дня выловил более 80 килограммов хариуса, нарушив тем самым Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Ущерб, нанесенный биоресурсам водоема, был оценен в 141 тысячу рублей.
Также добавим, что на момент рассмотрения дела обвиняемый признал свою вину, но ущерб не компенсировал.
Отметим, что печорская природоохранная прокуратура подала в суд иск о взыскании ущерба с осужденного. Добавим, что печорский городской суд полностью удовлетворил иск, обязав виновного выплатить 141 тысячу рублей.
Кроме того, после вступления решения в законную силу прокуратура проследит за его реализацией.
Напомним, житель Коми должен выплатить штраф за пойманного сига.