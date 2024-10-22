Будет цвести пышно и долго: чем подкормить герань, чтобы у нее больше не сохли листья
- 00:00 23 октября
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- Служба новостей
Зимой герань отдыхает и набирается сил для следующего цветения, но в этот период цветоводы часто сталкиваются с проблемой засыхающих листьев. Чтобы цветок не зачах, а продолжал расти здоровым и зеленым, нужно внести некоторые удобрения.
Садовод Анастасия Новикова рассказала о трех подкормках, которые особенно полезны для герани в холодное время года. Все три удобрения разводятся в литре теплой воды.
В первую очередь, герань можно подкормить глицином. Для этого в воде растворяют две таблетки и тщательно перемешивают. Глицин – аминокислота, которая стимулирует рост зеленой массы у комнатных растений, пояснила садовод.
Еще одно эффективное удобрение – янтарная кислота. Для приготовления раствора в литре воды размешивают две таблетки янтарной кислоты. Этот биологический стимулятор активирует рост корневой системы цветка, пишут "Аргументы и факты". Кроме того, янтарная кислота стимулирует цветение герани. Для того, чтобы она цвела пышно и долго, листья опрыскивают тем же раствором – благодаря такому "душу" на растении появляется много больших соцветий.
Третье удобрение – биогумус. Эксперт советует добавить одну чайную ложку на литр воды, чтобы улучшить структуру почвы и обогатить ее полезными веществами.
Поливать герань такими подкормками рекомендуется два раза в месяц.
Помимо этого, садовод отметила, что для здорового роста герани не следует держать ее в тени. Растение любит солнце и температуру воздуха не менее 25 градусов, пишет profile.ru.