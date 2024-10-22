Будет цвести пышно и долго: чем подкормить герань, чтобы у нее больше не сохли листья

Зимой герань отдыхает и набирается сил для следующего цветения, но в этот период цветоводы часто сталкиваются с проблемой засыхающих листьев. Чтобы цветок не зачах, а продолжал расти здоровым и зеленым, нужно внести некоторые удобрения.

Садовод Анастасия Новикова рассказала о трех подкормках, которые особенно полезны для герани в холодное время года. Все три удобрения разводятся в литре теплой воды.