В Коми эпидемический порог превышен на 22,6%

На прошлой неделе в Республике Коми зафиксировано 8198 случаев ОРВИ, включая 4763 случая у детей. Для сравнения, в период с 7 по 13 октября было отмечено 8546 случаев ОРВИ, где 4707 пришлось на детей, сообщает Роспотребнадзор Коми.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Марины Петуховой, ситуация с заболеваемостью в регионе обострилась, в основном из-за увеличения случаев внебольничной пневмонии. В связи с этим, школы Сыктывкара временно закрываются на карантин начиная с 22 октября.