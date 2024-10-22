В Коми эпидемический порог превышен на 22,6%
- 16:30 22 октября
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- Инесса Богатая
На прошлой неделе в Республике Коми зафиксировано 8198 случаев ОРВИ, включая 4763 случая у детей. Для сравнения, в период с 7 по 13 октября было отмечено 8546 случаев ОРВИ, где 4707 пришлось на детей, сообщает Роспотребнадзор Коми.
По словам начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Марины Петуховой, ситуация с заболеваемостью в регионе обострилась, в основном из-за увеличения случаев внебольничной пневмонии. В связи с этим, школы Сыктывкара временно закрываются на карантин начиная с 22 октября.
На этой неделе зарегистрировано 366 случаев внебольничных пневмоний, включая 199 случаев у детей до 17 лет. Также обнаружено 143 случая COVID-19. Между тем, за предыдущую неделю с 7 по 13 октября было зафиксировано 380 случаев внебольничных пневмоний, из которых 209 среди детей до 17 лет.
Согласно эпидемиологическому анализу, эпидемический порог в регионе превышен на 22,6%, что в основном связано с заболеваниями среди взрослого населения и учеников в возрасте от 7 до 14 лет.
Исследования организаций, анализировавших грипп и ОРВИ, показали наличие респираторных вирусов не гриппозной природы.
Вакцинация от гриппа продолжается. Всего сделали прививки 204 323 человека, из которых 71 074 - это дети, что составляет 28,4% от общего населения республики. Желающие могут вакцинироваться в поликлиниках по месту жительства. Управление Роспотребнадзора по Республике Коми настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры и заботиться о здоровье своем и близких.