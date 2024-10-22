В Сыктывкаре ищут пожилого мужчину, страдающего потерей памяти

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В столице Республики Коми ищут 73-летнего Николая Липина, который пропал 20 октября 2024 года. Эти сведения поступили от пресс-службы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". По информации волонтеров, пенсионер, возможно, нуждается в лечении, и есть вероятность того, что он может страдать потерей памяти, что значительно усложняет поиск.

С момента его исчезновения место пребывания Николая Липина остается неизвестным, что вызывает тревогу у его родственников, переживающих за его здоровье. Соседи и друзья активно включились в поисковые мероприятия, однако никаких данных о возможном месте нахождения Липина пока не поступило. В поисках также задействованы волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

Приметы пропавшего пенсионера: рост 163 см, худощавое телосложение. У него карие глаза и светлые волосы. В день пропажи он был в светло-коричневом свитере с узором или синем трикотажном джемпере.

По информации от "Лиза Алерт", быстрота реакции в таких случаях имеет первостепенное значение. Каждое мгновение на счету, и чем скорее будут распространены сведения о пропавшем человеке, тем выше шансы его скорого возвращения домой. Волонтёры обращаются к людям с просьбой быть внимательными к тому, что происходит вокруг. В случае обнаружения мужчины, подходящего под описание, нужно незамедлительно сообщить об этом.