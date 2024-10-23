Зима в РФ отменяется надолго: Роман Вильфанд поделился точным прогнозом, будет ли снег на Новый год

Фото из архива "Про Города"

Осень 2024 года оказалась полной неожиданностей и уже удивила жителей России своим сюрпризом. Хотя сентябрь радовал теплом, к его концу в некоторых регионах неожиданно выпал снег. Снегопады затронули не тольконые и восточные области, но и южные регионы Сибири, что стало настоящим шоком для местных жителей.

Где уже выпал?



Необычные снегопады сентября были отмечены на Северо-западе и Северо-востоке. В Иркутской области уже появились первые сненые покровы, укрывшие землю. Даже в южных районах снег создал зимнюю атмосферу, что вызвало немалое удивление. По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометеорологического центра России, пока трудно предсказать, останется ли снег или растает с потеплением, но вероятность его сохранения в некоторых местах до зимы существует.

Изменения в сроках первого снега



Главный синоптик страны отмечает, что времена появления первых снегов в последние годы изменились. Если еще несколько десятилетий назад снег начинал ложиться в ноябре, то сейчас эти сроки сдвигаются. В конце прошлого века первые снегопады часто наблюдались в декабре, а теперь их можно ожидать уже в октябре или даже в сентябре. Это свидетельствует о глобальных климатических изменениях и усиливающейся изменчивости погоды.

Причины изменения сроков снегопадов



Сдвиг времени первого снега связан с глобальными климатическими изменениями. Наблюдения последних десятилетий показывают, что погода стала менее предсказуемой, и даже в тех регионах, где снег стабильно выпадал в одно и то же время, теперь даты могут сильно колебаться. Это проявляется в резких колебаниях температур и нестабильном снежном покрове.