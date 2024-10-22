Поцелованные Святым Духом: Тамара Глоба назвала троицу знаков, которые получат благословение
- 20:57 22 октября
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- Служба новостей
Тамара Глоба удивила россиян своим откровением. В новом прогнозе она указала три знака зодиака, которые будут под защитой Святого Духа. Эти счастливчики получат возможность существенно изменить свою судьбу, что принесет им радость, удачу и процветание.
Овен: время великих дел
Первый знак, удостоенный небесного внимания, — Овен. По мнению Тамары Глобы, скоро представители этого знака ощутят всепоглощающий прилив энергии и вдохновения. Овны смогут воплотить самые смелые планы и достичь невероятных результатов как в карьере, так и в личной жизни.
Лев: владыки судьбы
Следующий знак, получивший благословение, — Лев. Львы всегда выделялись своей харизмой и лидерскими качествами, но в скором времени их влияние и авторитет значительно возрастут. Тамара Глоба предсказывает, что Львы завоюют общественное признание и уважение, укрепляя свои позиции в профессиональной области.
Стрелец: дорога к счастью
Третий знак, отмеченный небесным благословением, — Стрелец. Эти люди постоянно жаждут знаний и приключений, и вскоре их усилия будут щедро вознаграждены. Глоба уверена, что Стрельцы найдут свое истинное призвание и обретут гармонию в жизни. Важно следовать своим мечтам, которые приведут их к счастью и успеху.