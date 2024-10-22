Закуска из морковки: невозможно оторваться — станет обязательным атрибутом повседневного стола
- 17:03 22 октября
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- Служба новостей
pixabay.com
Предлагаем вам приготовить необычную закуску из моркови, которая точно станет украшением вашего стола
Рецепт, предложенный блогером канала «Вкусная Жизнь», включает фасоль и морковь — это сочетание просто непревзойденное!
Ингредиенты:
- 2 моркови
- 1 банка консервированной белой фасоли
- 1 луковица
- Небольшой пучок кинзы или петрушки
- 2 зубчика чеснока
- ½ ч. ложки соли
- 1 ч. ложка сахара
- Черный молотый перец — на ваш вкус
- ⅓ ч. ложки молотого кориандра
- Мускатный орех — по вкусу
- Острый перец — по вкусу
- 1 ст. ложка 9% уксуса
- 40 мл растительного масла
Способ приготовления:
- Натрите морковь на специальной терке для корейской моркови и поместите ее в салатник.
- Добавьте туда банку белой фасоли.
- Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до мягкости.
- Мелко нарежьте кинзу.
- В салатник добавьте измельчённый чеснок, соль, сахар, черный перец, кориандр, мускатный орех и острый перец по вкусу.
- Влейте уксус и растительное масло, тщательно перемешайте.
- Оставьте блюдо мариноваться минимум на 3 часа.
Эта невероятно вкусная закуска станет обязательным элементом вашего праздничного или повседневного стола. Домашняя корейская морковь с фасолью получается настолько аппетитной, что перед ней сложно устоять ngzt.ru.