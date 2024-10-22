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Закуска из морковки: невозможно оторваться — станет обязательным атрибутом повседневного стола

Закуска из морковки: невозможно оторваться — станет обязательным атрибутом повседневного столаpixabay.com

Предлагаем вам приготовить необычную закуску из моркови, которая точно станет украшением вашего стола

Рецепт, предложенный блогером канала «Вкусная Жизнь», включает фасоль и морковь — это сочетание просто непревзойденное!

Ингредиенты:

  • 2 моркови
  • 1 банка консервированной белой фасоли
  • 1 луковица
  • Небольшой пучок кинзы или петрушки
  • 2 зубчика чеснока
  • ½ ч. ложки соли
  • 1 ч. ложка сахара
  • Черный молотый перец — на ваш вкус
  • ⅓ ч. ложки молотого кориандра
  • Мускатный орех — по вкусу
  • Острый перец — по вкусу
  • 1 ст. ложка 9% уксуса
  • 40 мл растительного масла

Способ приготовления:

  1. Натрите морковь на специальной терке для корейской моркови и поместите ее в салатник.
  2. Добавьте туда банку белой фасоли.
  3. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до мягкости.
  4. Мелко нарежьте кинзу.
  5. В салатник добавьте измельчённый чеснок, соль, сахар, черный перец, кориандр, мускатный орех и острый перец по вкусу.
  6. Влейте уксус и растительное масло, тщательно перемешайте.
  7. Оставьте блюдо мариноваться минимум на 3 часа.

Эта невероятно вкусная закуска станет обязательным элементом вашего праздничного или повседневного стола. Домашняя корейская морковь с фасолью получается настолько аппетитной, что перед ней сложно устоять ngzt.ru.

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