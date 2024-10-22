"Не берите эти помои даже по огромной скидке": названы бренды кофе, которые следует обходить стороной

Анализ выявил как лидеров по качеству, так и производителей, не соответствующих заявленным стандартам.

Шесть брендов, включая Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, "Московская кофейня" и "Черная карта", получили высокие оценки за качество и безопасность своей продукции.

Проблемные бренды

В то же время, некоторые производители не проявили честности. В продуктах марок Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite были обнаружены посторонние ингредиенты, такие как цикорий и злаки. Это может указывать на возможную фальсификацию, что нарушает права потребителей.