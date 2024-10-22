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"Не берите эти помои даже по огромной скидке": названы бренды кофе, которые следует обходить стороной

"Не берите эти помои даже по огромной скидке": названы бренды кофе, которые следует обходить стороной

Недавно Роскачество провело масштабное исследование растворимого кофе, представленного на российском рынке, проанализировав 20 популярных брендов

Эксперты оценили содержание углеводов, наличие нежелательных добавок и потенциально опасных примесей.

Результаты исследования

Анализ выявил как лидеров по качеству, так и производителей, не соответствующих заявленным стандартам.

Шесть брендов, включая Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, "Московская кофейня" и "Черная карта", получили высокие оценки за качество и безопасность своей продукции.

Проблемные бренды

В то же время, некоторые производители не проявили честности. В продуктах марок Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite были обнаружены посторонние ингредиенты, такие как цикорий и злаки. Это может указывать на возможную фальсификацию, что нарушает права потребителей.

Рекомендации для потребителей

Роскачество совместно с Роспотребнадзором призывает россиян проявлять бдительность при выборе растворимого кофе. Эксперты рекомендуют:

  • Внимательно изучать состав продукта на этикетке.
  • Предпочитать известные и проверенные бренды.
  • Избегать покупки кофе сомнительного качества, который может содержать вредные добавки, пишет ngzt.ru.

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