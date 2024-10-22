Посадили ветки ивы вместо забора — спустя 6 лет удивляют всю деревню: садовод показал изгородь летом и зимой
- 13:30 22 октября
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- Служба новостей
Каждый владелец частного дома однажды задумывался о создании живой изгороди, но многих останавливают опасения по поводу сложного ухода и возможных неожиданных результатов. Автор канала «Русская ива» решилась попробовать и не пожалела об этом.
В своем блоге она рассказала о собственном опыте создания живой изгороди из черенков ивы, поделилась простыми советами по уходу и показала, как за это время изменилась изгородь — и летом, и зимой.
Садовод использовала метод перекрестного плетения прутьев в виде ромбиков. Ветки ивы быстро укореняются, однако в первые 2-3 года они требуют опоры. По истечении этого времени изгородь становится достаточно прочной и может обходиться без дополнительной поддержки. Она способна выдерживать даже сильные ветры и ураганы благодаря мощной корневой системе.
К шести годам живой забор настолько густеет, что сквозь него нельзя увидеть соседний участок, не раздвигая ветви. Для поддержания идеальной формы следует учитывать два важных момента в уходе.
Во-первых, ива очень любит влагу. В засушливых регионах стоит предусмотреть капельный полив, установив шланг вдоль всей изгороди. Включать его необходимо в период засухи и отсутствия дождей. Кроме того, ива предпочитает солнечные места и в тени растет менее пышно.
Во-вторых, изгородь требует периодической стрижки, которая выполняется достаточно быстро. Вам понадобятся аккумуляторный кусторез, который позволяет быстро «подстричь» забор, и секатор для толстых веток. Для стрижки верхней части кусторез закрепляется на специальной штанге.
В сезон рекомендуется один раз провести «капитальную» стрижку «под ноль», а в течение лета, при необходимости, делать корректирующую подрезку. Форму и густоту изгороди хозяин выбирает по своему усмотрению.
Таким образом, уход за забором из ивы несложен. Он не требует дополнительных удобрений и растет практически самостоятельно, радуя глаз как летом, так и зимой, пишет hibiny.ru.