Посадили ветки ивы вместо забора — спустя 6 лет удивляют всю деревню: садовод показал изгородь летом и зимой

Каждый владелец частного дома однажды задумывался о создании живой изгороди, но многих останавливают опасения по поводу сложного ухода и возможных неожиданных результатов. Автор канала «Русская ива» решилась попробовать и не пожалела об этом.

В своем блоге она рассказала о собственном опыте создания живой изгороди из черенков ивы, поделилась простыми советами по уходу и показала, как за это время изменилась изгородь — и летом, и зимой.