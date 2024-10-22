Конденсата на окнах и в морозы не будет: для решения проблемы достаточно поставить на подоконник чашку

Хозяйкам рассказали, как избавиться от конденсата на окнах

Приближается зима, поэтому многие люди сталкиваются с появлением конденсата на окнах. Обычно такая проблема происходит из-за плохой вентиляции, сквозняков или повышенной влажности.



Из-за конденсата на окнах со временем может появиться плесень, поэтому такую проблему следует решать на первых этапах появления. Не у каждого человека есть возможность переделывать вентиляцию, ведь это является дорогостоящим и длительным процессом, поэтому следует воспользоваться особым лайфхаком.



Для уменьшения влажности в помещении можно приобрести осушитель воздуха, но даже такая техника не является дешевой, поэтому опытные хозяйки давно используют силикагель, информирует портал "Идеи вашего дома". Он представляет собой небольшие гранулы, которые отлично впитывают влагу.



Поместите горсть силикагеля в чашку, поставьте её на подоконник и оставьте на ночь. Уже утром можно будет заметить, что от конденсата на окнах не осталось и следа. С некоторой периодичностью шарики можно заменять на новые.



Если конденсат замечен и на других окнах в доме, то следует расставить емкости с силикагелем на всех подоконниках. Этот лайфхак позволит справиться с проблемой без использования дополнительных материалов и приборов.