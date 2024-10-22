Самый лютый нагар слезет со сковородки за секунды - 4 простые хитрости
- 11:00 22 октября
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- Служба новостей
Нагар на сковороде не только портит её внешний вид, но и может ухудшать вкус блюд
Не выбрасывайте сразу вашу любимую сковороду, если она покрылась нагаром. Существует несколько простых способов очистки, используя доступные на кухне средства.
Перекись водорода и сода
Смешайте пищевую соду с перекисью водорода, чтобы получилась паста. Нагрейте сковороду, немного остудите её и нанесите смесь на загрязнённые места. Оставьте на 10–15 минут, затем удалите нагар мягкой губкой или зубной щёткой. В завершение тщательно промойте сковороду средством для мытья посуды.
Уксус
Налейте уксус в сковороду и оставьте на несколько минут для воздействия на нагар. Затем протрите поверхность губкой или щёткой, после чего хорошо промойте водой.
Поваренная соль
Насыпьте около 300 граммов поваренной соли в сковороду, добавьте воду и доведите до кипения. Варите смесь на медленном огне 10–15 минут. После размягчения нагара удалите его деревянной лопаткой или губкой, а затем промойте сковороду в проточной воде.
Хозяйственное мыло
Положите сковороду в кастрюлю, залейте водой и добавьте натёртое хозяйственное мыло. Доведите до кипения и оставьте на ночь в мыльном растворе. Утром удалите нагар губкой и промойте посуду.
Эти простые и доступные методы помогут вам эффективно очистить сковороду и увеличат срок её службы, пишет ngzt.ru.