В Коми лишь 18% жителей боятся потерять рабочее место до конца 2024 года
- 12:45 22 октября
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- Инесса Богатая
В Коми только 18% жителей боятся потерять работу до конца текущего года. Такую статистику приводит "Комиинформ" со ссылкой на hh.ru.
Специалисты портала hh.ru провели исследование среди работников из Коми, чтобы оценить, насколько уверенно они чувствуют себя на своей нынешней работе и опасаются ли увольнения или сокращения в ближайшем будущем.
Результаты показали, что 18% жителей региона переживают о своей стабильности на работе: 6% из них уверены в надвигающейся потере работы, тогда как 12% подозревают возможность сокращения или увольнения. Примечательно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля людей, обеспокоенных сокращением, выросла всего на 3 процентных пункта.
Большинство респондентов сохраняют спокойствие в отношении своей карьеры: 71% уверены в стабильности своей работы и не испытывают тревоги за свое будущее в компании. Остальные не смогли дать определенный ответ.
"Этой осенью больше всего обеспокоены увольнением работники медицины и фармацевтики – 26% из них считают, что могут потерять работу. Маркетологи и специалисты по рекламе оказались на втором месте с 25% респондентов. Третье место занимают сотрудники сферы безопасности и охраны с показателем 23%. Наиболее уверены в стабильности своей работы представители ритейла (79%), производства (78%), науки и образования (77%), IT-сферы (76%), а также юристы и специалисты по закупкам, " – комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru по Северо-Западному федеральному округу.