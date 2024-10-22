Прокуратура выявила множество нарушений сроков благоустройства в Сыктывкаре

Прокуратура Сыктывкара в ходе проверки выявила множество случаев нарушения сроков выполнения работ по восстановлению элементов благоустройства со стороны ресурсоснабжающих организаций и подрядчиков. Об этом сообщает "Комиинформ".

Согласно Правилам благоустройства Сыктывкара, все земляные работы, включая аварийные, должны осуществляться на основании ордера. Их выдача и контроль за соблюдением сроков и полнотой работ возложены на администрацию города.