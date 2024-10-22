Прокуратура выявила множество нарушений сроков благоустройства в Сыктывкаре
- 09:50 22 октября
- 12+
- Инесса Богатая
Прокуратура Сыктывкара в ходе проверки выявила множество случаев нарушения сроков выполнения работ по восстановлению элементов благоустройства со стороны ресурсоснабжающих организаций и подрядчиков. Об этом сообщает "Комиинформ".
Согласно Правилам благоустройства Сыктывкара, все земляные работы, включая аварийные, должны осуществляться на основании ордера. Их выдача и контроль за соблюдением сроков и полнотой работ возложены на администрацию города.
По данным проверки на 21 октября 2024 года, 64 ордера, выданные администрацией, выполнены с нарушением сроков, а по 115 ордерам работы продолжают оставаться незавершенными, и элементы благоустройства не восстановлены. Однако, по информации пресс-службы прокуратуры, администрация Сыктывкара не принимает достаточных мер для наказания виновных в задержках.
В результате проверки в администрацию Сыктывкара поступит представление о необходимости устранения указанных правонарушений.
Дополнительно, представитель ресурсоснабжающей организации вызван в прокуратуру для рассмотрения возможности возбуждения дела об административном правонарушении по статье 22 части 6 Закона Республики Коми от 18.12.2003 № 95-РЗ, касающегося нарушений правил благоустройства.