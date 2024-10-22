"Начнется 22 октября и будет 22 дня подряд": синоптики передали неожиданный прогноз

Синоптики прогнозируют наступление нового климатического периода, который затронет множество регионов в ближайшем будущем. По сообщению, начиная с 22 октября, в ряде районов страны установится устойчивая погода, что является неожиданностью для данного времени года.

Специалисты метеопортала Gismeteo предсказывают, что в ближайшие дни в нескольких крупных регионах России произойдут значительные изменения погоды. Предполагается, что она останется стабильной на длительный период.