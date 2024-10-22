"Начнется 22 октября и будет 22 дня подряд": синоптики передали неожиданный прогноз
- 09:20 22 октября
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- Служба новостей
Синоптики прогнозируют наступление нового климатического периода, который затронет множество регионов в ближайшем будущем. По сообщению, начиная с 22 октября, в ряде районов страны установится устойчивая погода, что является неожиданностью для данного времени года.
Специалисты метеопортала Gismeteo предсказывают, что в ближайшие дни в нескольких крупных регионах России произойдут значительные изменения погоды. Предполагается, что она останется стабильной на длительный период.
В центральной части России, начиная со вторника, температура будет держаться на одном уровне продолжительное время. В Москве ожидается, что дневная температура составит около 10 градусов тепла, и этот показатель сохранится на протяжении 22 дней.
Сибирь столкнется с аналогичной ситуацией, но с небольшими изменениями. Например, в Новосибирске температура будет держаться около 5 градусов тепла на протяжении нескольких недель. Это достаточно необычно для данного сезона, когда погода часто меняется в течение недели. Однако в этом случае надолго установится стабильно спокойная погода.
В то же время на Урале и в Сибири прогнозируются холодные дожди и мокрый снег, а в некоторых районах выпадут настоящие снегопады, которые приведут к образованию гололедицы, пишет primpress.ru.