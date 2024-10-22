Одна химия, а не соль: Роскачество выявило 5 марок поваренной соли, которые лучше не покупать

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Недавнее исследование, проведенное Роскачеством, привлекло внимание к российскому рынку соли Эксперты обнаружили значительные несоответствия между заявленными характеристиками и реальным качеством пяти известных брендов, что вызвало вопросы относительно их безопасности для потребителей.

Проблемы с местом происхождения и маркировкой

Многие производители сообщают на упаковке о происхождении своей продукции из различных регионов, несмотря на наличие ресурсов в Крыму, Астраханской, Иркутской и Оренбургской областях. В реальности, эта информация часто относится к месту упаковки, вводя покупателей в заблуждение. Некоторые, такие как торговые дома "Соль" и "Atlantika", честно указывают на белорусские и кипрские корни своих товаров. Однако другие используют маркетинговые уловки, например, бессмысленные заявления вроде "без ГМО" для хлорида натрия.

Под вопросом "морская" соль

Роскачество уделяет особое внимание товарам, обозначенным как "морская соль". Настоящая морская соль должна добываться специальными методами, но некоторые производители используют этот термин неправомерно. Соль московского или белорусского происхождения может быть ошибочно названа "морской", что вводит потребителей в заблуждение.

Пять брендов, не прошедших проверку

Исследование выявило следущие бренды с существенными нарушениями:

"Торговый дом Соль" — недостаток йода и сомнительная маркировка "без ГМО". "Валетек" — недостаточное содержание йода. "Белёк" — не соответствует стандартам по содержанию йода и нерастворимым остаткам. "Crista" — избыточное содержание хлорида натрия и неточная упаковка. "Салина" — несоответствие размера гранул заявленному ГОСТу.

Рекомендации для потребителей

Роскачество советует покупателям внимательно изучать информацию на упаковке с солью, обращая особое внимание на происхождение и характеристики продукта. Стоит избегать товаров с неясным происхождением или сомнительными заявлениями.