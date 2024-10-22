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Житель Коми устроил засаду для нового возлюбленного бывшей жены

Житель Коми устроил засаду для нового возлюбленного бывшей женыФото "Про Город"

Житель села Часово поджидал соперника у фермерского хозяйства в Палевицах. О подробностях инцидента сообщила пресс-служба прокуратуры Коми.

По версии следствия, мужчина не мог смириться с тем, что его бывшая жена предпочла другого человека, и попытка мирно пообщаться между соперниками не увенчалась успехом.

Мировой судья Зеленецкого судебного участка Сыктывдинского района рассматривал уголовное дело против 61-летнего мужчины из Часово, обвиненного по части 1 статьи 119 УК РФ за угрозу убийством. Обвинение поддерживалось прокуратурой Сыктывдинского района.

Суд установил, что 14 ноября 2023 года мужчина, недовольный новым возлюбленным своей бывшей жены, еще утром отправился к ферме "Палевицы", преградив проезд досками и спрятавшись в яме у дороги, чтобы дождаться соперника. Когда тот притормозил у фермы и вышел из автомобиля для открытия ворот, 61-летний мужчина попытался завязать с ним разговор, но они не договорились. В последствии пенсионер выстрелил в сторону соперника из пускового устройства "Сигнал охотника", а затем распылил перцовый газ ему в лицо. Однако потерпевший с возлюбленной смогли обезвредить мужчину и вызвать полицию.

Обвиняемый свою вину не признал, утверждая, что сам является жертвой действий бывшей жены и ее нового сожителя, однако эта версия была опровергнута представленной в деле доказательственной базой. Суд приговорил его к восьми месяцам ограничения свободы, за соблюдением которого будет следить уголовно-исполнительная инспекция. Приговор пока не вступил в законную силу.

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