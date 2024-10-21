Житель Коми купил фейковые билеты в театр почти за 40 тысяч рублей
- 01:00 22 октября
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- Инесса Богатая
В отделение полиции Ухты с заявлением о мошенничестве обратился 45-летний сотрудник медицинской сферы, лишившийся 39 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Коми.
Мужчина рассказал, что познакомился с девушкой в одной из групп в социальной сети. Обсуждая детали, они решили встретиться лично. Девушка предложила сходить в театр, уточнив, что у неё уже имеется один билет. Затем она попросила его приобрести место рядом с ней и прислала ему ссылку на поддельный сайт.
Мужчина ввел данные своей банковской карты и код из смс в разделе оплаты, но программа запросила повтор операции из-за системного сбоя. После нескольких неудачных попыток купить билет мужчина попытался связаться с девушкой для обсуждения других способов покупки, но обнаружил, что она заблокировала свой аккаунт.
По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 2 УК РФ "Мошенничество".
МВД Республики Коми советует приобретать билеты на любые театральные и концертные мероприятия либо в кассах, либо на проверенных платформах, занимающихся продажей билетов.
Чтобы избежать ловушек мошенников при получении ссылки от незнакомых людей, важно тщательно проверять предоставленную информацию.