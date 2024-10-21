Житель Коми купил фейковые билеты в театр почти за 40 тысяч рублей

В отделение полиции Ухты с заявлением о мошенничестве обратился 45-летний сотрудник медицинской сферы, лишившийся 39 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Коми.

Мужчина рассказал, что познакомился с девушкой в одной из групп в социальной сети. Обсуждая детали, они решили встретиться лично. Девушка предложила сходить в театр, уточнив, что у неё уже имеется один билет. Затем она попросила его приобрести место рядом с ней и прислала ему ссылку на поддельный сайт.