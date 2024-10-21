В Сыктывкаре каждый третий считает, что детей-квадроберов нужно оставить в покое
- 21:45 21 октября
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- Инесса Богатая
Жители Сыктывкара считают, что совершеннолетних-квадроберов, следует ставить на учет к психиатру, а детей, занимающихся этим, оставить в покое. Такие данные приводит Superjob.
Как относиться к взрослым, которые в костюмах животных передвигаются на четвереньках?
34% жителей Сыктывкара полагают, что взрослым квадроберам необходимо направление к психиатру. 31% респондентов считают, что вмешиваться не нужно и каждому следует дать шанс самовыразиться. 9% предлагают привлекать квадроберов к общественным работам, а 3% — назначать административные штрафы. Среди опрошенных младше 34 лет 41% склонны игнорировать такое самовыражение. Люди от 45 лет чаще высказываются за учет у психиатра, общественные работы и штрафы (38%, 16% и 6% соответственно).
Что касается детей-квадроберов, то каждый третий считает, что не стоит заострять внимание на подобном увлечении. 29% видят в консультациях психолога более эффективное решение, 13% предлагают штрафовать родителей, 10% считают нужным принудительно записывать детей в спортивные или театральные кружки. Тем временем, более молодые респонденты чаще выступают за невмешательство (38%), а люди старше 45 лет — за активные меры (психологические консультации — 34%, штрафы для родителей — 21%).
По данным опроса, 86% родителей утверждают, что их дети не интересуются квадробингом, лишь у 1% респондентов дети приодеваются в костюмы, а у 3% — смотрят тематичные видео в интернете. Родители больше обеспокоены привязанностью своих детей к компьютерным играм и смартфонам.