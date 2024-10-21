В Сыктывкаре каждый третий считает, что детей-квадроберов нужно оставить в покое

Жители Сыктывкара считают, что совершеннолетних-квадроберов, следует ставить на учет к психиатру, а детей, занимающихся этим, оставить в покое. Такие данные приводит Superjob.

Как относиться к взрослым, которые в костюмах животных передвигаются на четвереньках?