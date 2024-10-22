Беру колготки и лавровый лист: туалет свежее воздуха в горах - удивительный совет от опытных хозяек
- 07:13 22 октября
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- Служба новостей
Каждый дом обладает своим уникальным ароматом. Хозяйки стремятся наполнить пространство приятными и запоминающимися запахами, как отмечает один источник. Одним из важных аспектов, влияющих на общий аромат в доме, является свежесть в ванной комнате. Однако поддерживать её не всегда просто, особенно если там находится лоток для домашних животных, который может становиться источником нежелательных запахов.
Покупка дорогих диффузоров не всегда оправдана, а постоянное использование освежителей воздуха может быть неудобным. Существует простой и недорогой способ устранить неприятные запахи как в санузле, так и в других помещениях.
Автор блога «Готовлю Дома Готовлю Вкусно» предлагает решение: использование старых капроновых колготок и лаврового листа. Возьмите часть чистых колготок и сделайте из неё мешочек. Заполните его измельченными лавровыми листочками. Лавровый лист эффективно нейтрализует неприятные запахи, оставляя в комнате только свежесть.
Эти мешочки можно разместить в разных комнатах для улучшения атмосферы. Они будут источать приятный пряный аромат, создавая уют в вашем доме, пишет hibiny.ru.