В Сыктывкаре пьяный мужчина разбил дверь в банке
- 19:00 21 октября
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- Инесса Богатая
Сотрудники полиции Сыктывкара проводят расследование по делу о вандализме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Коми.
По информации регионального ведомства, в дежурную часть управления МВД России по Сыктывкару поступило сообщение от представителя банка о том, что входная дверь повреждена.
После изучения записей с камер видеонаблюдения, следователи установили, что дверь разбил молодой человек.
В ходе оперативных мероприятий была определена личность правонарушителя. Им оказался житель столицы республики 1995 года рождения. Нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции.
Стражи порядка выяснили, что молодой человек проводил вечер в кафе, употребляя алкоголь с другом. Позже, оказавшись в банке для снятия денег, между ними возник спор у терминала. Не сдержав эмоций, подозреваемый, покидая здание, ударил о стеклянную дверь, разбив ее. Ущерб для банка превысил 16 тысяч рублей.
Дознание по факту возбудило уголовное дело по признакам статьи 214 части 1 УК РФ о вандализме.
Для подозреваемого принятa мера пресечения в виде подписки о невыезде.