В Сыктывкаре пьяный мужчина разбил дверь в банке

Сотрудники полиции Сыктывкара проводят расследование по делу о вандализме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Коми.

По информации регионального ведомства, в дежурную часть управления МВД России по Сыктывкару поступило сообщение от представителя банка о том, что входная дверь повреждена.