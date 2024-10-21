Центральные и северные районы Коми накроют сильные дожди

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Днем 22 октября в отдельных центральных и северных районах Коми ожидается сильный дождь (15 мм и более за 12 часов и менее). Об этом сообщает Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона. Непогода застанет такие районы, как Сосногорский, Ухтинский, Вуктыльский, Печорский.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Воздержаться от туристских походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.

Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Опасно отправляться в дальние поездки. Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.

Если ливень застал вас на улице, рекомендуем не спускаться в заглубленные помещения. Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.

Напоминаем: