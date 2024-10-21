В Сыктывкаре откорректируют нормативы градостроительного проектирования

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В Сыктывкаре могут внести изменения в местные нормы градостроительного проектирования. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Коми. По информации ведомства, в ближайшее время этот вопрос обсудят депутаты Сыктывкара, учитывая изменения в законодательстве, касающемся градостроительной документации.

Так, согласно данным пресс-службы администрации города, изменения затронут:

установление минимального набора показателей, необходимых для расчета при создании градостроительных документов (генерального плана, документов по планировке территории, правил землепользования и застройки) на основе плановой документации социально-экономического развития муниципального образования;

оценку качества градостроительной документации на соответствие целям улучшения качества жизни населения в стратегических планах муниципалитета;

контроль за соответствием градостроительных документов изменяющимся социально-экономическим условиям в Сыктывкаре;

установление минимальных и/или максимальных показателей для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности, включающей доступность социальных и коммунальных объектов, инфраструктуры, благоустройства территории, которые учитываются в проектировании и планировке МО ГО "Сыктывкар";

классификацию используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительных документов.

Также отметим, что проект был представлен 25 мая 2024 года на официальных интернет-ресурсах городской администрации.