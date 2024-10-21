В Сыктывкаре откорректируют нормативы градостроительного проектирования
- 16:30 21 октября
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- Инесса Богатая
Фото "Про Город"
В Сыктывкаре могут внести изменения в местные нормы градостроительного проектирования. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Коми.
По информации ведомства, в ближайшее время этот вопрос обсудят депутаты Сыктывкара, учитывая изменения в законодательстве, касающемся градостроительной документации.
Так, согласно данным пресс-службы администрации города, изменения затронут:
- установление минимального набора показателей, необходимых для расчета при создании градостроительных документов (генерального плана, документов по планировке территории, правил землепользования и застройки) на основе плановой документации социально-экономического развития муниципального образования;
- оценку качества градостроительной документации на соответствие целям улучшения качества жизни населения в стратегических планах муниципалитета;
- контроль за соответствием градостроительных документов изменяющимся социально-экономическим условиям в Сыктывкаре;
- установление минимальных и/или максимальных показателей для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности, включающей доступность социальных и коммунальных объектов, инфраструктуры, благоустройства территории, которые учитываются в проектировании и планировке МО ГО "Сыктывкар";
- классификацию используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительных документов.
Также отметим, что проект был представлен 25 мая 2024 года на официальных интернет-ресурсах городской администрации.
Кроме того, следует добавить, что замечания и предложения о корректировке норм градостроительного проектирования в Сыктывкаре поступили от застройщиков и были рассмотрены на заседании Комиссии по подготовке проекта изменений 8 августа 2024 года.