Эта скрытая кнопка на стиралке есть у всех — уменьшает счет за электричество до 62%: куда нажимать
- 15:17 21 октября
- 12+
- Служба новостей
В условиях роста тарифов на электроэнергию многие люди ищут способы оптимизировать свои коммунальные расходы. Один из наиболее простых и действенных методов — изменение привычного режима стирки. Переход на стирку в холодной воде позволяет существенно сократить потребление электроэнергии, что в свою очередь уменьшает счета за электричество.
Преимущества стирки в холодной воде включают:
- Снижение потребления электроэнергии до 62% по сравнению с режимом стирки при 40°C.
- Более бережное обращение с тканями, особенно с деликатными материалами, что увеличивает срок службы одежды.
- Сохранение яркости цветов и первоначальной формы вещей.
- Эффективное удаление большинства ежедневных загрязнений.
Для достижения наилучших результатов при стирке в холодной воде рекомендуется соблюдать несколько правил:
- Использовать моющие средства, специально разработанные для низкотемпературных режимов.
- Сортировать одежду по степени загрязнения и типу ткани.
- Обрабатывать сильные загрязнения и пятна перед стиркой.
- Избегать перегрузки барабана стиральной машины.
Однако есть случаи, когда горячая вода необходима:
- Для удаления жирных и масляных пятен.
- При стирке постельного белья и полотенец.
- Для дезинфекции детской одежды и вещей больных людей.
Кроме перехода на холодную стирку, существуют и другие способы уменьшить расходы на стирку:
- Полностью загружать барабан стиральной машины.
- Использовать энергосберегающие программы стирки.
- Проводить регулярное техническое обслуживание стиральной машины.
- Стирать в ночное время, если у вас установлен многотарифный счетчик.
Таким образом, стирка в холодной воде — это простой и эффективный способ снизить потребление электроэнергии без ухудшения качества стирки. Это поможет не только сэкономить деньги, но и продлить жизнь вашей одежде, пишет pg12.ru.