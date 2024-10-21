Эта скрытая кнопка на стиралке есть у всех — уменьшает счет за электричество до 62%: куда нажимать

pixabay.com

В условиях роста тарифов на электроэнергию многие люди ищут способы оптимизировать свои коммунальные расходы. Один из наиболее простых и действенных методов — изменение привычного режима стирки. Переход на стирку в холодной воде позволяет существенно сократить потребление электроэнергии, что в свою очередь уменьшает счета за электричество. Преимущества стирки в холодной воде включают:

Снижение потребления электроэнергии до 62% по сравнению с режимом стирки при 40°C.

Более бережное обращение с тканями, особенно с деликатными материалами, что увеличивает срок службы одежды.

Сохранение яркости цветов и первоначальной формы вещей.

Эффективное удаление большинства ежедневных загрязнений. Для достижения наилучших результатов при стирке в холодной воде рекомендуется соблюдать несколько правил:

Использовать моющие средства, специально разработанные для низкотемпературных режимов.

Сортировать одежду по степени загрязнения и типу ткани.

Обрабатывать сильные загрязнения и пятна перед стиркой.

Избегать перегрузки барабана стиральной машины.

Однако есть случаи, когда горячая вода необходима:

Для удаления жирных и масляных пятен.

При стирке постельного белья и полотенец.

Для дезинфекции детской одежды и вещей больных людей.

Кроме перехода на холодную стирку, существуют и другие способы уменьшить расходы на стирку:

Полностью загружать барабан стиральной машины.

Использовать энергосберегающие программы стирки.

Проводить регулярное техническое обслуживание стиральной машины.

Стирать в ночное время, если у вас установлен многотарифный счетчик.