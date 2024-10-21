Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Эта скрытая кнопка на стиралке есть у всех — уменьшает счет за электричество до 62%: куда нажимать

Эта скрытая кнопка на стиралке есть у всех — уменьшает счет за электричество до 62%: куда нажиматьpixabay.com

В условиях роста тарифов на электроэнергию многие люди ищут способы оптимизировать свои коммунальные расходы. Один из наиболее простых и действенных методов — изменение привычного режима стирки. Переход на стирку в холодной воде позволяет существенно сократить потребление электроэнергии, что в свою очередь уменьшает счета за электричество.

Преимущества стирки в холодной воде включают:

  • Снижение потребления электроэнергии до 62% по сравнению с режимом стирки при 40°C.
  • Более бережное обращение с тканями, особенно с деликатными материалами, что увеличивает срок службы одежды.
  • Сохранение яркости цветов и первоначальной формы вещей.
  • Эффективное удаление большинства ежедневных загрязнений.

Для достижения наилучших результатов при стирке в холодной воде рекомендуется соблюдать несколько правил:

  • Использовать моющие средства, специально разработанные для низкотемпературных режимов.
  • Сортировать одежду по степени загрязнения и типу ткани.
  • Обрабатывать сильные загрязнения и пятна перед стиркой.
  • Избегать перегрузки барабана стиральной машины.

Однако есть случаи, когда горячая вода необходима:

  • Для удаления жирных и масляных пятен.
  • При стирке постельного белья и полотенец.
  • Для дезинфекции детской одежды и вещей больных людей.

Кроме перехода на холодную стирку, существуют и другие способы уменьшить расходы на стирку:

  • Полностью загружать барабан стиральной машины.
  • Использовать энергосберегающие программы стирки.
  • Проводить регулярное техническое обслуживание стиральной машины.
  • Стирать в ночное время, если у вас установлен многотарифный счетчик.

Таким образом, стирка в холодной воде — это простой и эффективный способ снизить потребление электроэнергии без ухудшения качества стирки. Это поможет не только сэкономить деньги, но и продлить жизнь вашей одежде, пишет pg12.ru.

...

  • 0

Популярное

Последние новости