В Сыктывкаре отечественный ВАЗ сбил 71-летнего пенсионера прямо на "зебре"

В Сыктывкаре ВАЗ сбил 71-летнего пешехода на "зебре". Пенсионер получил множество травм. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службе ГАИ Коми.

По данным Управления Госавтоинспекции региона, дорожно-транспортное происшествие произошло 20 октября в 17: 30. 20-летний водитель отечественного автомобиля ВАЗ-21103 ехал по улице Петрозаводская в сторону перекрестка с улицей Лыткина, начиная с улицы Тентюковская. Около дома номер 21 по улице Петрозаводская автомобиль сбил человека, который переходил дорогу по нерегулируемой "зебре".