В Сыктывкаре отечественный ВАЗ сбил 71-летнего пенсионера прямо на "зебре"
- 10:45 21 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре ВАЗ сбил 71-летнего пешехода на "зебре". Пенсионер получил множество травм. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службе ГАИ Коми.
По данным Управления Госавтоинспекции региона, дорожно-транспортное происшествие произошло 20 октября в 17: 30. 20-летний водитель отечественного автомобиля ВАЗ-21103 ехал по улице Петрозаводская в сторону перекрестка с улицей Лыткина, начиная с улицы Тентюковская. Около дома номер 21 по улице Петрозаводская автомобиль сбил человека, который переходил дорогу по нерегулируемой "зебре".
В результате аварии пострадавшим оказался 71-летний пенсионер. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы правой ноги и бедра. Его доставили в больницу.
Согласно информации из ГАИ, водитель автомобиля ВАЗ получил права в январе 2023 года, и с того момента у него было 143 административных нарушения ПДД, из которых 73 зафиксированы за последний год.
Госавтоинспекция обращает внимание всех водителей на важность строгого соблюдения дорожных правил и рекомендует проявлять особую осторожность. На водителях лежит ответственность корректно оценивать дорожные условия и выполнять маневры, только гарантируя полную безопасность всех участников движения. Приближаясь к пешеходным переходам и местам скопления людей, включая дворы, необходимо снижать скорость.