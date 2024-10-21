Жительница Коми перевела мошенникам более двух миллионов рублей

В отделение полиции по Троицко-Печорскому району обратилась 29-летняя местная женщина с заявлением о краже денег. Она сообщила, что через мессенджер с ней связался неизвестный, предложивший уроки по инвестированию. Об этом пишет "Комиинформ".

По информации пресс-службы МВД по Коми, звонивший объяснил девушке, как заключать сделки с большей выгодой. Он также наставил ее, что ввод и вывод средств следует осуществлять через его счета, так как он предлагает дополнительные бонусы для увеличения дохода.