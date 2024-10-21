Жительница Коми перевела мошенникам более двух миллионов рублей
- 11:45 21 октября
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- Инесса Богатая
В отделение полиции по Троицко-Печорскому району обратилась 29-летняя местная женщина с заявлением о краже денег. Она сообщила, что через мессенджер с ней связался неизвестный, предложивший уроки по инвестированию. Об этом пишет "Комиинформ".
По информации пресс-службы МВД по Коми, звонивший объяснил девушке, как заключать сделки с большей выгодой. Он также наставил ее, что ввод и вывод средств следует осуществлять через его счета, так как он предлагает дополнительные бонусы для увеличения дохода.
Женщина доверилась псевдоинвестору и решила вложить свои сбережения в размере 875 тысяч рублей. Видеоуроки проходили по скайпу, но аферист не включал камеру, утверждая, что она неисправна. Во время встреч таинственный учитель давал советы по успешной торговле, но каждый раз настаивал на увеличении инвестиционной суммы. Поэтому заявительница заняла 1,2 миллиона у подруги.
Когда же женщина решила вывести деньги, она перевела их на сторонние счета по указанию "наставника", после чего он прекратил всякую связь. Общий ущерб составил около двух миллионов рублей.
По этому факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".