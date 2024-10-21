Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Ученые из Коми обрадовались уникальной находке редкого лишайника на Полярном Урале

Ученые из Коми обрадовались уникальной находке редкого лишайника на Полярном УралеФото ФИЦ КНЦ УрО РАН

Специалисты из Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН провели мониторинг популяций редких видов во время полевых исследований. Об этом сообщает "Комиинформ".

Согласно информации издания, в августе в ходе мультидисциплинарной экспедиции на Полярный Урал, на территории республиканского заказника "Каньон реки Ния-ю", обнаружили третью локацию произрастания редкого лишайника — латагриума дихотомического (Lathagrium dichotomum). В 2023 году данный вид впервые внесли в Красную книгу Российской Федерации в качестве сокращающегося в численности.

На территории России обнаружено всего 18 мест обитания латагриума дихотомического, большинство из которых находятся в Прибайкалье.

По мнению исследователей, текущую основную угрозу для вида в Республике Коми представляет рекреационная активность. Река Ния-ю пользуется популярностью у любителей водного туризма. Существует вероятность техногенного и биогенного загрязнения водоемов, вызванного движением вездеходов и организацией туристических лагерей.

Исследователи советуют включить латагриум дихотомический в следующее издание Красной книги Республики Коми.

...

  • 0

Популярное

Последние новости