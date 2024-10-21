Ученые из Коми обрадовались уникальной находке редкого лишайника на Полярном Урале
- 12:45 21 октября
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- Инесса Богатая
Специалисты из Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН провели мониторинг популяций редких видов во время полевых исследований. Об этом сообщает "Комиинформ".
Согласно информации издания, в августе в ходе мультидисциплинарной экспедиции на Полярный Урал, на территории республиканского заказника "Каньон реки Ния-ю", обнаружили третью локацию произрастания редкого лишайника — латагриума дихотомического (Lathagrium dichotomum). В 2023 году данный вид впервые внесли в Красную книгу Российской Федерации в качестве сокращающегося в численности.
На территории России обнаружено всего 18 мест обитания латагриума дихотомического, большинство из которых находятся в Прибайкалье.
По мнению исследователей, текущую основную угрозу для вида в Республике Коми представляет рекреационная активность. Река Ния-ю пользуется популярностью у любителей водного туризма. Существует вероятность техногенного и биогенного загрязнения водоемов, вызванного движением вездеходов и организацией туристических лагерей.
Исследователи советуют включить латагриум дихотомический в следующее издание Красной книги Республики Коми.