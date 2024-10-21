Ученые из Коми обрадовались уникальной находке редкого лишайника на Полярном Урале

Специалисты из Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН провели мониторинг популяций редких видов во время полевых исследований. Об этом сообщает "Комиинформ".

Согласно информации издания, в августе в ходе мультидисциплинарной экспедиции на Полярный Урал, на территории республиканского заказника "Каньон реки Ния-ю", обнаружили третью локацию произрастания редкого лишайника — латагриума дихотомического (Lathagrium dichotomum). В 2023 году данный вид впервые внесли в Красную книгу Российской Федерации в качестве сокращающегося в численности.